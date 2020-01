Ajax, tegola Ziyech: lacerazione muscolare. Il marocchino out per diverse settimane

Una brutta notizia per l’Ajax di Erik ten Hag. La squadra olandese rischia di perdere per alcune settimane il suo leader tecnico, Hakim Ziyech. Il marocchino, uscito al 59′ dell’ultimo match di campionato giocato contro lo Sparta Rotterdam, ha riportato una lacerazione muscolare al polpaccio. L’attaccante, come si legge nel comunicato del club, “sarà indisponibile per diverse settimane“. Un bel problema per i Lancieri, considerati i numeri stagionali del giocatore, arrivato già a 21 assist e 8 gol in 29 partite.