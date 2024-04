Ajax, sospeso l’ad Kroes: è stato accusato di insider trading

Scossone in casa Ajax. Il club olandese ha comunicato la sospensione dell’amministratore delegato Alex Kroes con effetto immediato. L’amministratore delegato è stato accusato di reato penale di insider trading proprio ai danni della società. Di seguito il comunicato: “Una settimana prima della sua nomina – si legge all’interno del comunicato dell’Ajax – Kroes aveva acquistato oltre 17.000 azioni del club. Il Consiglio di Sorveglianza ha richiesto una consulenza legale esterna, che indica come probabilmente fosse coinvolto in insider trading“.

“Siamo profondamente costernati per ciò che è accaduto all’Ajax. – commenta lo stesso Van Praag nel comunicato ufficiale – Ciò che è successo è altamente dannoso per il club e per tutti coloro che gli tengono a cuore. Le azioni di Alex Kroes non sono in linea con ciò che sostiene l’Ajax. Il momento del suo acquisto di azioni indica insider trading. Una tale violazione della legge non può essere tollerata da una società quotata in borsa, soprattutto quando coinvolge l’amministratore delegato. Dopo un’attenta considerazione, il Consiglio di Sorveglianza ha quindi concluso che la posizione di Alex come amministratore dell’Ajax è insostenibile. Voglio sottolineare che la politica tecnica continuerà con i singoli individui e sulla strada che l’Ajax ha già intrapreso con Alex”, conclude Van Praag.

Foto: Instagram Ajax