Ajax, rinnovato fino al 2022 il contratto di Ziyech

Hakim Ziyech rinnova per un altro anno con l’Ajax. Il marocchino, oggetto del desiderio di diversi club come il Siviglia, ha portato la scadenza del proprio contratto con i Lancieri al 2022. Questo il comunicato del club di Amsterdam: “Ajax e Hakim Ziyech hanno raggiunto un accordo sul prolungamento del suo contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2021. Il nuovo contratto con il giocatore del Marocco scadrà invece a 30 giugno 2022. Hakim Ziyech è nato il 19 marzo 1993 a Dronten. Ha debuttato con l’Ajax l’11 settembre 2016 in Ajax – Vitesse di Eredivisie: 1-0. Finora Ziyech ha giocato 133 partite ufficiali nella prima squadra dell’Ajax e ha segnato 42 gol“.

Foto: sito ufficiale Ajax