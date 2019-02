Ajax, parla Ten Hag: “Abbiamo dominato contro il Real. Gol annullato? Era regolare”

L’allenatore dell’Ajax, Erik Ten Hag, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni: “Il gol di Tagliafico? Era regolare. Non vedo come sia stato attaccato irregolarmente Courtois. Penso sia normale. La gara? Abbiamo perso, ma siamo soddisfatti per come abbiamo giocato. Abbiamo dominato e avuto grandi occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare altri gol”.

Foto: sito ufficiale Ajax