Ajax, parla l’ex Endt: “La Juve nel ’96 forse era un po’ dopata, vogliamo vendetta”

David Endt, ex centrocampista dell’Ajax, poi team manager responsabile dei rapporti con la stampa del club di Amsterdam nel 1996, vuole vendetta nella prossima sfida che vedrà i Lancieri sfidare la Juve nei quarti di Champions. L’olandese ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss “Abbiamo voglia di vendetta per quella finale del ’96. La Juve di allora si dimostrò essere forse un po’ dopata, brucia ancora aver perso così. La Juventus è veramente la favorita, su questo non ci sono dubbi, ma l’Ajax si è dimostrata una squadra all’altezza, spregiudicata e che gioca un gran bel calcio, tutto è possibile con quel tipo di gioco”.

Foto: Twitter ufficiale Ajax