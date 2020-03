Ajax: oggi si decide il futuro di Nouri e Huntelaar

Giornata di decisioni importanti in casa Ajax. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano Telegraaf, come ogni anno, entro il primo aprile, i Lancieri decidono a chi rinnovare il contratto fra i calciatori in scadenza. Fra quelli su cui ancora non sono state prese ancora decisioni definitive, Klaas Jan Huntelaar e Abdelhak Nouri. Infatti, nel caso del Cacciatore bisognerà capire se il contratto sarà rinnovato automaticamente per un altro anno o se l’ex-Real Madrid e Milan deciderà di ritirarsi a fine stagione. Discorso diverso invece per il ragazzo svegliatosi dal coma nei giorni scorsi: infatti, per questioni finanziarie, il club di Amsterdam avrebbe deciso di tagliarlo fuori. Tuttavia, alla famiglia di Nouri è stata comunicata l’intenzione del club di seguirlo per tutta la riabilitazione.

Foto: YouTube