Ajax, oggi le visite mediche di Henderson

Jordan Henderson si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Ajax. Il centrocampista inglese è atteso oggi pomeriggio ad Amsterdam dove sosterrà le visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà ufficialmente al club olandese. Dunque, è durata poco più di cinque mesi l’avventura dell’ex capitano del Liverpool in Arabia Saudita. Il centrocampista si era legato al club saudita solamente lo scorso 27 luglio, firmando con l’Al-Ettifaq fino al 2026. Un trasferimento che aveva scatenato polemiche, soprattutto in Inghilterra, per l’incoerenza manifestata dal giocatore, che per anni si era esposto in prima persona a sostegno della comunità LGBT i cui diritti, ricordiamo, in Arabia Saudita non sono riconosciuti.

Foto: Twitter Al Ettifaq