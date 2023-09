Ajax-Feyenoord si concluderà mercoledì 27 settembre alle 14. I fatti

Sospeso al minuto 56 il Klassieker tra Ajax e Feyenoord di ieri, che stava vedendo la squadra ospite in vantaggio per tre a zero contro i lancieri, i cui tifosi hanno scatenato il panico in protesta all’ennesimo risultato negativo di questo inizio stagione, ha una data di recupero. Dopo il lancio di oggetti, tra cui petardi e fumogeni in campo, l’arbitro ha deciso di sospendere in via definitiva la partita, che come annunciato poco fa dai vertici olandesi verrà conclusa mercoledì, tra due giorni, alle ore 14.

Foto: twitter Ajax