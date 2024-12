Ajax, Chuba Akpom apre le porte alla Ligue 1

Autore di 11 gol e 3 assist in 25 partite di Eredivisie nella sua prima stagione all’Ajax, Chuba Akpom sta vivendo quest’anno una stagione più altalenante. Il suo bilancio non è dei migliori (6 gol in 25 partite in tutte le competizioni), ma è anche dettato dal fatto che il numero 9 viene “sacrificato” da Francesco Farioli sulle fasce, in zone quindi più distanti dalla porta. L’inglese non starebbe vivendo con particolare trasporto questo cambio di ruolo, e secondo Foot Mercato sarebbe disposto a un trasferimento in Ligue 1. Il classe ’95 è infatti sui taccuini di varie squadre francesi, tra cui Rennes, Lille, Nizza, Nantes e Saint-Étienne. Nel caso dovesse partire, l’Ajax accetterebbe la formula del prestito.

Foto: Instagram Akpom