Ajax, Berghuis colpisce un tifoso: “La gente pensa di poter urlare qualsiasi cosa”

Una delle stagioni peggiori degli ultimi anni quella portata a termine dall’Ajax. Intorno al club dei lancieri il clima è teso, ne è dimostrazione la violenta risposta di Steven Berghuis ad un tifoso dopo la sconfitta contro il Twente. Poco prima di salire sul pullman insieme al resto della squadra, il centrocampista olandese ha reagito d’impulso a delle parole non gradite, sferrando un pugno ad un ragazzo dietro le transenne. Il calciatore si è poi scusato: “Mi pento della mia azione, non avrei dovuto farlo. Dopo ogni trasferta riceviamo una valanga di insulti anche mentre firmiamo autografi ai tifosi che lo chiedono. Ormai ci sono abituato, ma la gente pensa di poter gridare qualsiasi cosa. La mia reazione non si può giustificare, devo essere un esempio come giocatore dell’Ajax”. Il club non ha al momento preso alcun provvedimento.

Foto: Instagram Berghuis