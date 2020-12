Ajax-Atalanta: i convocati di Gasperini. Ci sono Gomez e Gosens

Domani l’Atalanta affronta l’Ajax, in una gara decisiva per il passaggio del turno di Champions League. Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati. Tornano Gosens e Gomez, quest’ultimo escluso dai convocati per la trasferta di Udine dopo la discussione avuta con l’allenatore una settimana fa.

Questa la lista completa:

Portieri – Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori – Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti – Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada.

Attaccanti – Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata.

