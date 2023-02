AIC, Lookman miglior calciatore del mese di gennaio

L’attaccante dell’Atalanta, Ademola Lookman, è stato scelto dall’Associazione Italiana Calciatori come il calciatore del mese di gennaio. Cinque reti e due assist per il nigeriano nelle prime cinque partite di Serie A del 2023. Il comunicato dell’AIC: “La concorrenza era infatti composta da Victor Osimhen (5 gol e 1 assist a gennaio), Mattia Zaccagni (3 gol e 1 assist) e Paulo Dybala (2 gol e 3 assist): tutti giocatori che a gennaio hanno brillato al massimo del loro splendore. Lookman ha segnato gol che sono frutto della sua grande intelligenza in campo ma anche alcuni che sembravano non appartenergli, come quello di testa contro la Juventus o quello con il tiro a incrociare contro la Sampdoria. L’attaccante nigeriano sembra essere migliorato tecnicamente aggiungendo un livello ai suoi punti di forza che già conoscevamo: il grande talento in fase di finalizzazione sotto porta e la furbizia nei movimenti senza palla”.

Foto: Atalanta Instagram