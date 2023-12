AIC contro la proroga del Decreto Crescita: “Abbiamo la necessità di tutelare il talento dei calciatori italiani”

Il presidente dell’Associazione italiana calciatori (Aic), Umberto Calcagno, ha inviato una lettera al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e al Ministro per lo Sport, Andrea Abodi per ribadire il “no” alla proroga del Dl Crescita che è stato abrogato dal 1 gennaio 2024: “Le ragioni del nostro no sono legate non certo ad interessi economici, bensì alla necessità di tutelare il talento e il patrimonio sportivo rappresentato dai calciatori italiani. Ai ministri abbiamo trasmesso un nostro report che fotografa l’attuale presenza di calciatori italiani e stranieri in Serie A”.

Foto: Twitter AIC