AIC, Cheddira è il miglior calciatore del mese di settembre: “Istinto letale da goleador”

In casa Bari è stato un mese nel segno di Walid Cheddira: cinque gol e due assist in quattro gare nel mese di settembre. Prestazioni che gli sono valsi il premio di ‘Calciatore del Mese’ del campionato di Serie B: “È come se un istinto latente da goleador fosse all’improvviso uscito, permettendogli di segnare anche reti dall’alto coefficiente di difficoltà”, si legge nella nota dell’AssoCalciatori.

foto: Instagram Bari