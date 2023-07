AIA, partono corsi di assistente arbitro e addetti al VAR

In vista della prossima stagione calcistica, l’Associazione italiana arbitri (Aia) ha indetto un corso di qualificazione per assistente arbitrale (in programma a Coverciano il 15 e 16 luglio) e un altro per Video match official (a Lissone, il 23 e 24 luglio. L’organico dei Vmo a disposizione della Commissione arbitrale nazionale comprende anche gli arbitri che si sono dimessi: Massimiliano Irrati, Lorenzo Maggioni, Daniele Paterna, Marco Serra e Paolo Valeri, che metteranno a disposizione la loro esperienza in sala Var. Intanto, il Comitato nazionale, su proposta del presidente Aia, Carlo Pacifici, ha deliberato le nuove nomine tecniche ed associative. Lo riporta l’Ansa.