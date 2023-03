AIA, fissata per il 16 aprile l’assemblea generale per eleggere il nuovo presidente. La nota

E’ fissata per il prossimo 16 aprile l’assemblea generale dell’Associazione italiana arbitri che dovrà eleggere il nuovo presidente. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale dell’AIA: “Il Vice Presidente Vicario dell’AIA Duccio Baglioni ha indetto per il giorno 16 aprile 2023 l’Assemblea Generale, in via straordinaria, dell’Associazione Italiana Arbitri”.

Foto: sito ufficiale AIA