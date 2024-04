AGUSTÍN RUBERTO, IL NUOVO CRACK DEI MILLONARIOS

Ha diciotto anni, ha già segnato in Superliga e ha una clausola da 25 milioni di euro. Capocannoniere con otto gol nell’ultimo mondiale Under 17 con l’Argentina di Diego Placente. Si chiama Agustin Ruberto ed è la nuova – o meglio, l’ennesima – perla del River Plate. Sì, l’ennesima perché negli ultimi anni il centro sportivo dei Millionarios ha regalato al calcio mondiale i talenti di Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lucas Beltran e Claudio Echeverri – prenotato da qualche settimana dal Manchester City – per un cifra totale di ben 114 milioni di euro.

Nato il 6 gennaio 2006 a Buenos Aires, Agustín Ruberto è un attaccante possente e piuttosto alto (185 centimetri) Una stazza fisica cisicità che non gli impedisce, però. di essere molto agile nello stretto, specie a tu per tu con il difensore avversario. Le sue qualità si sono fatte vedere soprattutto al Mondiale Under17, visto che con la sua Argentina è riuscito a vincere la Scarpa d’Oro del torneo, con 8 reti messe a referto.

Cresciuto calcisticamente nel River Plate e si è conquistato l’attenzione dei “grandi” a suon di gol con la Primavera – River Plate II -. Una fame di gol rappresentata al meglio dai suoi numeri in Nazionale: con l’Argentina Under 17 è sceso in campo in 31 partite, segnando la bellezza di 24 marcature. Di cui 8, appunto, solo nel Mondiale di categoria. Il 28 gennaio 2024 è arrivato l’esordio con i grandi, quando Demichelis gli ha concesso 9′ nella sfida contro l’Argentina Juniors terminata 1-1. Ruberto ci ha messo appena 21′ minuti a trovare la prima rete tra i grandi. Infatti, nella partita seguente, Demichelis decide di concedergli spazio e lo fa entrare al 68′ contro CA Barracas Central. E all’81’ Agustín ha trovato la via del gol firmando il 2-0 definitivo. Il suo score stagionale, al momento, è di 2 gol in 7 presenze, senza mai partire dal primo minuto, collezionando un totale di 140′ minuti giocati. Un gol ogni 70′ minuti, non male per un classe 2006 alla prima stagione tra i grandi.

Numeri che hanno lasciato subito il segno e il nome di Agustín Ruberto è già sui taccuini di mezza Europa. E il River Plate, dal canto suo, sta provando invece a blindarlo. Nei prossimi mesi potrebbe rinnovargli il contratto attualmente in scadenza nel dicembre 2024 e soprattutto aumentare l’attuale clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro.

Foto: Instagram Agustín Ruberto