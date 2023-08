AGUSTIN MARTEGANI, TECNICA E FANTASIA PER LA TREQUARTI DI SOUSA

La Salernitana ha completato un altro acquisto per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Paulo Sousa. Si tratta di Agustin Martegani, centrocampista del San Lorenzo che grazie alla qualità del suo mancino ha convinto Morgan De Sanctis a scommettere su di lui.

È un trequartista classico, classe 2000, che con la maglia del San Lorenzo ha realizzato 4 gol e 8 assist in 65 partite. Virale un suo gol da quasi 40 metri, ha delle qualità ma bisogna vedere se riuscirà ad ambientarsi. Dotato di grande tecnica, visione di gioco e duttilità tattica, il giovane calciatore ha già dimostrato il suo valore sul campo e ora vuole cimentarsi con il calcio europeo.

Nato a Rojas il 20 maggio 2000, all’età di undici anni Martegani si è trasferito a Rosario per giocare nella Fundación Messi, prima di passare – all’età di quattordici anni – nel settore giovanile del Newells Olds Boys. Tre anni a Rosario per poi tornare a casa, nell’Argentino de Rojas, la squadra dove aveva iniziato a giocare e dove è arrivato l’esordio tra i grandi a soli sedici anni. Poi la chiamata del San Lorenzo, un provino durato 3 giorni con il club azulgrana prima di trasferirsi a Buenos Aires. Nelle giovanili del Ciclon ha giocato con la Quinta, la Sexta e poi nella Reserva. E nel 2018 è arrivata anche la gioia della convocazione con l’Argentina U20.

L’esordio col San Lorenzo è arrivato a metà 2019, contro l’Estudiantes de San Luis in Copa Argentina, grazie all’allenatore Diego Monarriz che lo aveva già allenato nella Riserva. Tuttavia, dopo quella prima partita non ha giocato per 2 anni, cosa che lo ha portato a valutare la possibilità di andare in prestito. Infatti, nel 2021 Martegani stava per andare ai messicani del Cancún FC della Seconda Divisione. Un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 250mila dollari per il 50% del cartellino che è saltata per via della positività del giocatore al Covid-19. Una svolta a sorpresa, perché dopo quel trasferimento mancato, Martegani ha trovato spazio in Prima Squadra. Trequartista o mezzala, il classe 2000 si è conquistato la fiducia dell’allenatore Pedro Troglio.

Un anno dopo, con 4 gol e 8 assist in 65 presenze con la maglia del San Lorenzo, il rojense si prepara alla nuova avventura in Italia. Dall’azulgrana al granata della Salernitana, il passaporto comunitario è arrivato e, ora, ha inizio la sua avventura nel Bel Paese sotto la gestione di Paulo Sousa.

Foto: Instagram Martegani