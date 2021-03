Aguero: “Tutti che scrivono del Barcellona, ma siamo ancora al City”

In una diretta su Twitch, Sergio Aguero ha risposto ai fans che gli domandavano se fossero vere le voci su un suo futuro al Barcellona. La risposta del Kun, che è in scadenza di contratto, sembra però allontanare le voci di un suo addio ai Citiziens dopo 10 anni: “Scrivono tutti Barça, Barça, Barça… Aspettiamo un po’, fermiamoci. Siamo ancora al City”, questa la risposta del 32enne argentino recordman di reti della storia del Manchester City in tutte le competizioni nonché lo straniero più prolifico della storia della Premier League.

Foto: mundo deportivo