Aguero nello staff tecnico dell’Argentina per il Mondiale? Al momento no: “Non mi va di trascorrere un mese in tensione”

Sergio Aguero non sarà nello staff di Lionel Scaloni al Mondiale qatariota dove, dunque, non accompagnerà l’Argentina. La conferma di ciò è arrivata dal diretto interessato: “La gente vorrebbe che vada al Mondiale, anche l’allenatore me lo ha chiesto. Io gli ho detto che non ne ho proprio bisogno; voglio solo salutare i miei compagni di squadra, non mi va di trascorrere un mese in tensione, come sono stato per tutta la vita“.

Foto: Instagram Aguero