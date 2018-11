Aguero: “L’anno scorso ho patito il fastidio al ginocchio, ora sto bene. Vincere ancora la Premier? Difficile, ma…”

Sergio Aguero, attaccante argentino del Manchester City, ha parlato della situazione in casa Citizens ai microfoni di Sky Sports UK: “L’anno scorso ho patito a lungo un fastidio al ginocchio che ho provato a curare qui senza successo. Poi alla fine della stagione ho deciso di operarmi prima del Mondiale e da allora mi sento benissimo. Ora sto bene. Non sento più dolore e probabilmente è questo il motivo che mi fa sentire così in forma. Sto facendo bene e il mister Guardiola è felice. Provo a fare le cose che mi chiede per aiutare la squadra e sono il primo a fare pressing proprio come chiede lui. Vincere la Premier? Non sarà facile vincere ancora, ma nello spogliatoio vedo la stessa energia della passata stagione e questo mi rende fiducioso. Se continuiamo a giocare bene e a mantenere la concentrazione, abbiamo una grande possibilità di confermarci al vertice. Conosciamo il nostro stile di gioco, i movimenti e abbiamo giocato insieme per molto tempo avendo gli stessi calciatori dell’anno scorso”.

Foto: Manchester City Twitter