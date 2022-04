Aguero: “L’altro giorno ho pensato di tornare a giocare. Ho detto no all’Inter Miami”

Il Kun Aguero ha dato l’addio al calcio negli scorsi mesi per i problemi cardiaci accusati con il Barcellona. L’argentino, come ammesso a TyC Sport, ha però pensato ad un clamoroso ritorno al calcio giocato: “Devo ammettere che l’altro giorno mi è passato nella mente di tornare a giocare a calcio. I medici mi hanno detto che devo stare senza attività per 5-6 mesi, ma io ho voglia di allenarmi di nuovo. Vorrei giocare in modo tranquillo. Mi ha chiamato anche l’Inter Miami ma ho detto no. Voglio chiamare il medico e parlarci. Sono venuto in Qatar perché mi ha invitato la Fifa. Mi trattano come una leggenda e devo dire che è bello. Quando giochi non ti rendi conto esattamente di quello che fai, ma quando vedi la considerazione che le persone hanno di te, capisci che ne è valsa la fatica. L’Argentina è sempre una candidata a lottare per vincere il Mondiale. Dai quarti o dalle semifinali bisogna incontrare le più grandi. Sono partite che possono dare fiducia alla squadra e, se avanzi, arrivi con una fiducia terribile”.

FOTO: Twitter Barcellona