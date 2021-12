Aguero in lacrime: “Mi ritiro. Decisione presa 10 giorni fa”

Sergio Aguero, nella conferenza stampa odierna, ha annunciato il suo ritiro dal calcio, a causa dei problemi di cardiaci. Ecco le sue parole: “Questa conferenza è per informarvi che ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico. È un momento molto difficile ma sono comunque molto felice per la decisione che ho preso. Prima di tutto si tratta della mia salute, il motivo per cui ho preso questa decisione è il problema che ho avuto circa un mese fa. Con i medici abbiamo preso la migliore decisione, quella di smettere di giocare. Ho preso la decisione 10 giorni fa. Ho fatto di tutto per avere qualche speranza, ma non ce n’erano molte”.

Foto: Twitter Barcellona