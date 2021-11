Aguero: “Grazie per i tantissimi messaggi di conforto. Non resta che aspettare un po'”

Il “Kun” Aguero ha voluto ringraziare i propri fan sui social, per i tanti messaggi di vicinanza e affetto ricevuti in questi giorni, dopo che gli è stata riscontrata un’aritmia cardiaca che lo terrà ai box per un po’ di tempo.

L’argentino, con un video messaggio pubblicato sui social del Barcellona, ha ringraziato tutti per il sostegno: “Grazie per i messaggi d’incoraggiamento, di conforto e l’appoggio nei miei confronti. Non resta che aspettare un po’, avrete novità”.

Aguero dovrà stare fermo almeno per 3 mesi, poi farà nuovi esami per capire come saranno le sue condizioni in seguito di nuovi esami.



Foto: Twitter Barcellona