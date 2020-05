Aguero gioca a Fifa 20, Messi lo disturba in diretta: “Sei vecchio per queste cose”. Il video

Sergio Aguero è un grande appassionato di videogiochi e, da diverso tempo, si cimenta spesso online su Twitch. Durante l’ultima diretta, mentre l’attaccante del Manchester City giocava a Fifa 20, il Kun è stato “disturbato” da Leo Messi: “Sei vecchio per queste ormai”, il commento del campione del Barça, grande amico – nonché connazionale – di Aguero. Immediata la risposta ironica dell’ex Atletico: “Ho un po’ di barbetta e si vedono delle rughe, ma non così tanto. Adesso però vai a dormire che noi dobbiamo giocare”. Di seguito il video:

pic.twitter.com/PPGgMFfZmr

— Messi out of Context (@OutMessi_) May 10, 2020