Aguero è pronto ad andare in Barça: una scelta voluta e forse dovuta

Sergio Aguero aveva scelto il Barcellona in tempi non sospetti. Una scelta voluta per il grande prestigio del club, anche se reduce da una stagione molto difficile. E forse dovuta, l’evidente richiamo di un certo Messi in attesa del prolungamento di contratto. Aguero avrebbe potuto fare qualsiasi tipo di valutazione, ha sciolto quasi subito le riserve, indirizzandosi verso la Catalogna. Contratto biennale da circa cinque milioni a stagione, mancano soltanto gli ultimissimi passaggi formali prima della presentazione. Il Kun è pronto, destinazione Barcellona.

Foto: Mundo Deportivo