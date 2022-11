Aguero: “Contro l’Arabia Saudita non era la partita di Lautaro. Serviva altro”

Intervenuto ai microfoni di ESPN Argentina, Sergio Aguero ha commentato così la partita dell’Albiceleste contro l’Arabia Saudita, soffermandosi in particolare sul nerazzurro Lautaro Martinez: “Questa non era la partita per lui. In questa partita l’attaccante doveva aspettare se ci fosse qualche pallone vagante o rimpallato, il Toro doveva quindi rimanere tra i due difensori centrali. Messi a volte si spostava in avanti finendo in offside perché i centrali si portavano avanti, però così è impossibile trovare lo spazio per Lautaro. Mi è capitato di giocare partite così, evidentemente serviva altro“.

Foto: Instagram Lautaro