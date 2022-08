Aguero attacca il mercato del City e ironizza su Haaland: “Decisioni strane”

Tramite i propri canali social, Aguero ha criticato la decisione del Manchester City di vendere Sterling al Chelsea. L’ex calciatore, che si è ritirato a causa di un grave problema di salute, non ha usato mezzi termini: “Non capisco la cessione di Sterling. Alcune volte al City si prendono decisioni strane”. Poi, l’argentino si è dimostrato piuttosto scettico su Haaland, che in passato aveva espresso tutta la propria stima nei confronti del “Kun”. Al centro del discorso, la sua prova contro il Liverpool: “È troppo abituato alla Germania, Haaland pensava di esser solo. Poi è arrivato Van Dijk che gli ha dato il benvenuto in Premier League”.

Foto: Twitter Manchester City