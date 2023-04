Aguero annuncia: “Higuain tornerà a giocare. Lo farà nella Kings League”

Gonzalo Higuain tornerà a giocare. Ad annunciarlo è stato Sergio Aguero, El Kun, in diretta su Twitch.

L’ex attaccante del Manchester City, ha affermato come Higuain, anche solo per una partita, farà parte della sua squadra in Kings League a maggio.

“Higuain un giorno giocherà, non sappiamo ancora la data ma è confermato il fatto che giocherà”: queste le parole del Kun. L’ex Juve e Napoli sarà uno degli Jugador 12 del Kunisports, la squadra di Aguero nel torneo di Piquè.

Higuain aveva annunciato il suo ritiro dal calcio qualche mese fa. Ora potrebbe tornare anche solo per una partita.

