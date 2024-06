Aguero annuncerà presto l’acquisto di una squadra di calcio

Sergio Aguero, ex attaccante di Atletico Madrid, Manchester City e Barcellona, ha partecipato ad una diretta insieme al celeberrimo influencer argentino Coscu, sui canali di ESPN facendo una rivelazione incredibile: molto presto diventerà proprietario di un club. Ecco le parole dell’ex bomber argentino:

“La realtà è che sto pensando di entrare in un club di calcio, come proprietario. Non ho intenzione di dire quale club, ma è in arrivo”. Poi prosegue: “Mi piace gestire, aiutare il club, progredire, mettere insieme una buona squadra, un buon staff. Mi piace vedere un club crescere bene, onestamente”.

Foto: twitter Barcellona