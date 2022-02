Aguero: “Andrò ai Mondiali in Qatar. Farò parte dello staff tecnico della Nazionale argentina”

El Kun Aguero, dopo l’addio al calcio giocato dello scorso dicembre, a causa di un problema al cuore, ha annunciato, tramite una intervista a Radio10, che prenderà parte ai Mondiali di Qatar 2022. L’argentino, infatti, farà parte, dello staff della Nazionale del suo Paese.

Questo quanto dichiarato: “Andrò in Qatar. Sarà bello vivere i Mondiali sotto una nuova veste. Ci incontreremo con la Federazione questa settimana. Voglio esserci. Sono pronto per entrare a far parte dello staff tecnico, abbiamo già un accordo, dobbiamo solo limare qualche dettaglio. Abbiamo già parlato con l’allenatore Lionel Scaloni, oltre che con Claudio Tapia, presidente della Federcalcio. Dobbiamo provare a fare questa cosa. Voglio esserci. Il mio ruolo? Sarò con i ragazzi, mi allenerò con loro. Non è un problema quale sia il mio ruolo. Voglio essere lì per motivarli”.

Foto: Twitter Aguero