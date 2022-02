Aguero: “All’inizio pensavo che il problema non fosse serio. Ora sono un iron man, ho un chip vicino al cuore”

In una diretta su Twitch, El Kun Sergio Aguero, racconta i momenti del suo problema al cuore, che lo hanno portato, poi, a ritrarsi dal calcio pochi mesi fa.

Queste le parole dell’argentino: “Quando è successo pensavo che non fosse niente di davvero serio, ma quando mi hanno trattenuto in ospedale ed hanno iniziato le analisi ho capito che qualcosa non andava. E me ne sono convinto quando sono rimasto da solo in una stanza con un mucchio di monitor intorno. Dopo le prime 48 ore ho iniziato a perdere la calma”.