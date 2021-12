Aguero, addio al calcio: tutti i numeri di una grande carriera

Oggi è stata la giornata dell’addio al calcio di Sergio Aguero. Il saluto commovente è arrivato a margine di una conferenza stampa organizzata dal Barcellona, club che lo ha acquisito a parametro zero in estate ma che non ha potuto ammirare totalmente dal vivo le doti di uno degli attaccanti più forti dell’ultimo decennio. Una carriera che lo ha visto inizialmente all’Atletico Madrid che lo ha acquistato nel 2006 dall’Indipendiente. Con i Colchoneros non si può dire che non abbia lasciato traccia: 100 gol e in 230 presenze fino al 2011, prima del passaggio in Inghilterra per una cifra vicina ai 45 milioni. In Premier League ha strappato numerosi record, tra cui l’essere diventato il giocatore straniero ad aver segnato più reti nella massima divisione inglese, tutte siglate con la maglia del Manchester City, in cui detiene tra l’altro il primato di gol nella storia del club: 260 in 390 presenze. Nella mente dei tifosi dei Citizens non si può scordare la sfida con il QPR del 2012, quando il Kun firmò il 3-2 nei minuti di recupero regalando al City, allenato da Mancini, la Premier League dopo ben 44 anni. Anche nell’Argentina ha lasciato il segno, totalizzando 42 gol in 101 presenze ed entrando nel gradino più basso del podio dei marcatori più prolifici della storia dell’albiceleste alle spalle di Messi e Batistuta. Dopo lunghi dieci anni la decisione di non rinnovare il contratto con il City e di provare una nuova esperienza, questa volta in Spagna e precisamente al Barcellona per ritrovare l’amico Messi andato però successivamente al PSG. Il 31 ottobre il malore in campo contro l’Alaves e la scoperta della presenza di un’aritmia cardiaca, partita che di fatto è stata l’ultima della carriera di un grande campione.

FOTO: Twitter City