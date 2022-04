Aguero a Guardiola: “Foden dovrebbe giocare di più”

Le pagine di storia che ha scritto con la casacca del Manchester City sono state tantissime, tutte notevoli e profumate di calcio. Sergio Aguero, attraverso Twitch, è tornato a parlare proprio dei Citizens, lanciando un messaggio a Pep Guardiola: “Come sempre, il mio giocatore preferito ha cambiato il gioco: Phil Foden. Non so quale sia la situazione, ma Pep, mettilo un po’ più in campo. Ora che non gioco più posso dirlo. Il ragazzo ha enorme talento, te l’ho detto. Un giorno mi chiedesti chi mi piacesse, e ti dissi proprio Foden“.

Foto: Twitter Manchester City