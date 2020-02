Agudelo: “Mi ispiro a James Rodriguez. Perché la Fiorentina? Scelta facile”

Kevin Agudelo, nuovo acquisto della Fiorentina, si è presentato oggi in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Io ho sempre ammirato i calciatori colombiani che sono arrivati con successo in Europa. Ammiro molto James Rodriguez. Anche come giocava qualche anno fa. E’ un calciatore forte nelle due fasi, che fa la differenza rispetto agli altri. E’ la tipologia di giocatore a cui mi ispiro. Sono una mezzala e penso di avere qualità offensive e difensive. Quando c’è bisogno di difendere io lo faccio con garra e do il massimo. Devo imparare molto, soprattutto nello smistamento della palla ma questo è il posto giusto per imparare e crescere. Il mio obiettivo è crescere come calciatore e dimostrare il mio talento. Perché ho scelto Firenze? La decisione non è stata difficile. Sapevo che la Fiorentina era un grande club e con voglia di crescere e fare grandi cose. Ne ho parlato con la mia famiglia ma tutti hanno accettato la mia scelta e mi hanno appoggiato. Inizialmente non conoscevo Firenze, me ne avevano parlato e una volta che sono arrivato mi è piaciuta subito tantissimo”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina