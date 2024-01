Agoumé-Soumaré: l’intreccio che interessa al Napoli

Lucien Agoumé in entrata e Boubakary Soumaré in uscita: sono ore importanti per il Siviglia che non vive un momento semplicissimo. Per Agoumé sono in stato avanzato i discorsi con l’Inter, mentre non sta andando avanti la trattativa con l’OM malgrado i sondaggi dei giorni scorsi. La necessità di prendere un altro centrocampista per il Siviglia deriva dal fatto che Soumaré (di proprietà del Leicester) avrebbe manifestato l’intenzione di cambiare aria e ieri non ha giocato contro l’Athletic Bilbao per misteriosi motivi personali. Come già raccontato nelle scorse settimane e ieri, il Napoli segue Soumaré dalla scorsa estate tra i profili per il centrocampo e lo ritiene il sostituto ideale di Anguissa impegnato in Coppa d’Africa.

Foto: Instagram Soumare