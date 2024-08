Agoumé: “Non è stato facile portarmi qui, ma volevo tornare a Siviglia”

Lucien Agoumé è un nuovo calciatore del Siviglia. Dopo l’ufficialità emessa dai nervionenses, Agoumé ha trasmesso tutte le sue emozioni per l’approdo definitivo: “Sono molto felice di tornare in un posto dove sono stato molto felice l’anno scorso. È stata una decisione molto facile, sono molto felice di essere tornato qui”. Proseguendo: “Non vedo l’ora. L’anno scorso ho conosciuto delle ottime persone qui, un club molto grande. Volevo tornare qui per continuare a far parte di questo club. Con i compagni di squadra, la dirigenza… sono molto felice di essere qui”.

Poi ha proseguito: “Non è stato facile portarmi qui. Le cose belle arrivano alla fine. Sono molto felice, spero di poter raggiungere obiettivi molto importanti. L’anno scorso ho conosciuto delle persone molto brave. Voglio continuare a lavorare con queste persone, con il club. Ho 22 anni, voglio continuare a crescere qui e a vincere insieme”.

Foto: Instagram Siviglia