Agostini: “La contemporaneità delle partite? Dobbiamo concentrarci su altro noi”

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa Agostini che ha parlato della contemporaneità delle partite: “Onestamente non saprei cosa dire, penso soltanto che dobbiamo concentrarci su altro”. Il tecnico dei sardi ha anche spiegato quale sarà l’approccio contro la formazione di Inzaghi: “”Stiamo valutando diverse soluzioni, domani dopo l’ultimo allenamento di oggi decideremo”.

Per quanto riguarda il suo debutto personale in casa da allenatore del Cagliari, Agostini esclama: “Mi passano tantissime cose per la testa, ma tra quelle più belle c’è quello di tornare davanti ai miei tifosi. Sarà straordinario. La situazione è complicata ma sicuramente noi ci metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per uscire a testa alta. Non conosco altre strade per fare bene”. Il tecnico conclude parlando di quanto conterà l’aspetto psicologico: “”A livello psicologico ho visto un gruppo diverso, i ragazzi hanno consapevolezza della situazione: la stanno affrontando nel modo giusto a livello mentale, sappiamo che domani dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Per quanto riguarda i risultati delle altre vedremo, noi pensiamo a noi”.

