Agostini annuncia: “Nandez sta bene e sarà convocato”

Alla vigilia della partita con il Venezia, decisiva per la lotta salvezza ha parlato Agostini che ha annunciato la presenza tra i convocati di Nandez: “Nandez sta bene, si è allenato tutta la settimana e farà parte della trasferta”. Il tecnico dei sardi prosegue parlando del premio salvezza della Salernitana: “Non penso nulla rispetto agli altri, siamo consapevoli che non dipende solo da noi ma in questa partita lascerei da parte questo tipo di considerazioni. Dobbiamo fare risultato in ogni maniera”.

Riguardo Joao Pedro, e su cosa si aspetta da lui, l’ex tecnico della Primavera esclama: “Mi aspetto di più da tutti, abbiamo capito che quel che abbiamo fatto non basta. Bisogna trovare il modo di mettere qualcosa in più”.

Foto: Twitter Cagliari