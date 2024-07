Agostinelli riparte dall’Albania: c’è l’accordo con il Flamurtari

Andrea Agostinelli riparte dall’Albania. Infatti l’allenatore ha raggiunto l’accordo con il Flamurtari, club che milita in seconda divisione albanese. L’ex allenatore del Benevento ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione. Il Flamurtari, nella passata stagione, ha chiuso al terzo posto in campionato, perdendo poi la finale dei play-off contro il Laci.

Agostinelli torna in Albania, dove aveva fatto molto bene nelle sue esperienze precedenti sulle panchine del Partizani Tirana prima e del Skenderbeu poi, con cui nel 2017 chiuse il campionato al terzo posto a soli 4 punti dalla capolista.