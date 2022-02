Agnelli seguirà la Juve da Torino: Nedved e Cherubini con la squadra

Mancano poche ore al calcio d’inizio tra Villarreal e Juventus, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. È un crocevia della stagione dei bianconeri, che puntano ad andare avanti nella competizione anche per quel che riguarda il fattore economico. Nonostante l’importanza della partita, il presidente Andrea Agnelli ha preferito non viaggiare con la squadra rimanendo in Italia. Con la squadra, in rappresentanza della dirigenza, ci sono il vice presidente Pavel Nedved e il direttore sportivo Federico Cherubini.

Foto: Twitter Juventus