Agnelli saluta Paratici: “Alla Juventus è arrivato ragazzo e va via da uomo. Sono stati 11 anni fantastici”

Il presidente della Juve, Andrea Agnelli, nel corso della conferenza stampa d’addio di Fabio Paratici, ha salutato il suo dirigente. “Percorso lungo in questi 11 anni con Fabio. Penso ai giocatori che ha portato qui: Tevez, Dybala, CR7 ne cito tre. Ringrazio tutti gli allenatori che sono stati con noi in questi anni. L’unico rimpianto è quel Robin Van Persie, in una cena di 3 minuti a casa mia senza di me. Penso alla riunione Marotta Paratici Agnelli… Penso agli innumerevoli Juventus Day e a quelle chiamate alle 7 e mezza del mattino in cui pensavo subito alla sua incolumità per l’orario. Penso ai mojitos, alle feste Scudetto. Alla Juventus è arrivato un ragazzo e va via un uomo, che ha grande curiosità. E’ istintivo, un uomo responsabile, ma soprattutto un uomo vincente. Ha gestito la Juventus in uno dei momenti più difficili della storia del calcio. Ci ha fatto giocare un calcio surreale e io penso che queste due stagioni che avete raccontato quasi normalmente, in realtà non c’è stato nulla di normale. Fabio ha avuto la bravura di gestire questo nel momento più complesso. Potevo pensare a mille aneddoti in questi 11 anni, ma ci siamo trovati nel mio ufficio e la cosa è stata naturale. Era il momento di intraprendere un percorso diverso. Per quello che vale per nome mio, grazie di tutto Fabio. Sono stati 11 anni fantastici. Ti chiedo per il futuro non chiamarmi alle 7 e mezza del mattino”.

FOTO: Twitter Juve