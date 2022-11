Agnelli saluta e promette: “Continuerò a lavorare per un calcio migliore”

Andrea Agnelli ha lasciato la presidenza della Juventus. E lo ha fatto salutando attraverso una lettera tutti i dipendenti del club bianconero. L’ormai ex presidente ha chiuso così il suo saluto: “La nostra consapevolezza sarà la loro sfida: essere all’altezza della storia della Juventus. Io continuerò a immaginare e a lavorare per un calcio migliore, confortato da una frase di Friedrich Nietzsche: ‘And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music’. Ricordate, ci riconosceremo ovunque con uno sguardo: Siamo la gente della Juve! Fino alla fine…”.

Foto: Twitter Juventus