Agnelli ricorda Boniperti: “Resterai una leggenda per tutti”

Arriva anche il ricordo di Andrea Agnelli per commemorare la scomparsa di Giampiero Boniperti, la leggenda juventina scomparsa nella notte. Agnelli ha vissuto da giovanissimo le gesta del grande presidente, affiancato dal papà Umberto e lo zio Gianni, grandi pilastri del mondo bianconero che l’attuale presidente ha voluto ricordare con un tweet.

Queste le sue parole: “Quel giorno negli anni ottanta, quando ricevo un telegramma in occasione di una vittoria della Sisport contro il Torino… quel giorno scopro Boniperti, quel giorno scopro il terzo elemento di Juve che entra in me. Leggenda per tutti. #Boniperti”.

Foto: Twitter uff. Juventus