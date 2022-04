Agnelli: “Le voci sulla mia presidenza? Sono molto sereno, non faccio caso a questi rumors”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha presenziato all’evento “Il Foglio a San Siro“. Il numero uno della Vecchia Signora ha commentato – esordendo con una battuta – le voci circa il possibile epilogo del suo mandato: “L’unico che c’è sempre è Tebas, forse è lui che le mette in giro. Detto ciò, sono voci che hanno ascoltato in tanti, in giro da anni, non da settimane. Sono molto sereno, su questi rumours non ci faccio molto caso. So cosa stiamo facendo – ha ripreso calcioefinanza.it – continuo a divertirmi ed è la cosa più importante“.

Foto: Twitter Juventus