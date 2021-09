Agnelli: “La Super Lega vuole offrire al mondo il miglior spettacolo calcistico. Il sistema attuale va cambiato”

Andrea Agnelli è tornato a parlare della Super Lega e lo ha fatto tramite una lettera pubblicata sul sito della Juventus diretta agli azionisti del club bianconero. Ecco le sue parole: “Questa competizione propone di offrire al mondo il miglior spettacolo calcistico, ha nelle sue regolamentazioni tre valori essenziali per la stabilità dell’industria calcistica: un nuovo framework condiviso per il controllo dei costi, che contribuisca, contrariamente a quanto affermato anche in sedi autorevoli, all’equilibrio competitivo delle competizioni; un forte impegno alla solidarietà e alla mutualità e la centralità delle prestazioni dei club nelle competizioni europee e del contributo di questi allo sviluppo dei talenti come elementi fondanti di un nuovo concetto di “meritocrazia” sportiva”. E sul sistema attuale ha scritto: “Le grandi istituzioni del calcio hanno progressivamente aggiunto al ruolo di regolatori quello di organizzatori, broker, distributori del prodotto calcio e infine percettori e distributori dei proventi. La programmazione sana e credibile di una Società non può basarsi su obsolete impalcature di sistema, pena il ridimensionamento collettivo del comparto, cioè quanto di meno auspicabile per il calcio, lo sport più popolare del mondo”.

FOTO: Twitter Juventus