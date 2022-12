Agnelli intercettato: “Non era solo il Covid. Abbiamo ingolfato la macchina di m… E tutto ciò che c’è sotto non si può dire”

“Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Dall’altro abbiamo ingolfato una macchina con ammortamenti e soprattutto la m… perché è tutta la m… che sta sotto che non si può dire”. Così l’ex presidente della Juve, Andrea Agnelli in una conversazione con l’amministratore delegato del club Maurizio Arrivabene, in un confronto sui conti della società risalente allo scorso 3 settembre.

Queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport, che aggiungono ancora altri elementi sulla vicenda bianconera.

Foto: twitter Juve