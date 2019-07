Il mercato ai tempi dei social: Agnelli immortalato su un volo per Ibiza. La vicenda Icardi…

Come cambia il mercato ai tempo dei social. Nella tarda notte di ieri, è stata pubblicata una foto su Twitter da Nico Zavattoni che ritraeva Andrea Agnelli pronto per l’imbarco su un volo per Ibiza. La genesi del viaggio del presidente della Juve, già rientrato in Italia, coinvolgeva inevitabilmente Mauro Icardi. Il club bianconero ha intenzione di fare sul serio per l’attaccante argentino dell’Inter (che piace anche al Napoli, come ammesso dallo stesso Ancelotti), con l’obiettivo di consegnare a Sarri un altro importante interprete per il reparto avanzato. Ibiza, dunque, al centro degli intrighi considerato che la scorsa settimana erano circolate indiscrezioni su un faccia a faccia tra Paratici e Wanda Nara sempre sull’isola spagnola. La vicenda Icardi diventa sempre più calda…

#skysport Andrea Agnelli su volo Easyjet EJU 2697per Ibiza… coasa bolle in@pentola..? pic.twitter.com/bgJTv7xxe9 — Nico Zavattoni (@nicozava) July 7, 2019

Foto: Twitter @nicozava