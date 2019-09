Agnelli: “Il FFP è uguale per tutti. La trasparenza è essenziale, così come le sanzioni”

Andrea Agnelli, presidente dell Juve, ha tenuto un discorso all’Università Bocconi di Milano soffermandosi anche sul Financial Fair Play: “Nel 2012 la UEFA ha iniziato a pensare come salvaguardare i conti dei club. Nel corso degli anni con il FFP ha limitato le spese, spesso più grandi degli introiti, perciò ecco che ha posto un occhio di riguardo sui bilanci. Il club pensa a quanti anni siano necessari per vincere, ma la regolamentazione è importante, le sanzioni sono importanti allo stesso modo. Adesso dobbiamo solo capire come evolvere ulteriormente per il bene dei club europei e per un calcio più equo. Oggi il FFP è una regola uguale per tutti. Uno standard al quale fare riferimento. La trasparenza è essenziale anche per i piccoli club e le piccole leghe”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus