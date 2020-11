Agnelli: “Il Covid ha devastato il calcio, siamo in una nuova era”

Il presidente della Juvetus e dell’Eca Andrea Agnelli ha parlato così in occasione della pubblicazione del report annuale dell’associazione dei club europei:

“Siamo in una nuova era, nessuno era preparato a quello che è accaduto, il Covid ci ha devastato, riuscendo a fermare anche il calcio. Nulla di simile c’era mai stato dal dopoguerra a oggi, siamo costretti a tenere gli stadi vuoti, nessuno trae giovamento da questa situazione.

I tifosi sono importantissimi, danno l’ispirazione a chi sta in campo per vincere le partite.

Inoltre sono una fonte di guadagno indispensabile per i club, a tutti i livelli, dai grandi fino a quelli più piccoli.

Stiamo imparando a convivere con i rischi economici e sanitari di questo periodo, dobbiamo adattarci obbligatoriamente.

E’ stato un anno difficile ma ci ha insegnato ad essere più uniti, l’importanza della collettività è un valore fondamentale per l’Eca, deve guidarci anche in futuro in tutto ciò che facciamo.”

Foto: Twitter Juventus